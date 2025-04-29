İzmir İtalyan Konsolosluğu ile EARTH Vakfı iş birliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle “Peccioli: Bir Mevsim Hikâyeleri” fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

İtalya’nın Toskana bölgesindeki Peccioli, sürdürülebilir dönüşüm projeleri ve kültürel yenilenme çalışmalarıyla Toskana’nın öne çıkan kasabalarından biri haline geldi. 2023 yazında Peccioli’de bir sanatçı programı çerçevesinde konaklayan Karim El Maktafi, Camilla Ferrari, Sara Scanderebech ve Riccardo Svelto, kasabanın geri dönüşüm projeleri, gençlik çalışmaları ve kültürel canlanması gibi süreçleri doğrudan deneyimleyerek, bu gözlemlerini çağdaş fotoğraf sanatı aracılığıyla yansıttı.

Fatemeh Moshtari, Daniele Bianchi

Peccioli kasabasından ilham alan dört sanatçının özgün çalışmaları, İzmirli sanatseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde kapılarını açan sergi büyük ilgi gördü. İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, “Bir kentin, sanatla nasıl değişebileceğini burada göreceğiz. Sanat, bir dönüşüm aracıdır. Bu sergi, kültürler arası bir köprü kuruyor” dedi. Serginin küratörü Giangavino Pazzola ise serginin hem Peccioli’nin geleneksel yaşam biçimini hem de çağdaş projelerle dönüşümünü sanat aracılığıyla yansıttığını ifade etti. Pazzola, sanatçıların Peccioli’deki sürdürülebilir dönüşüm projelerini ve kasabanın toplumsal yapısındaki değişimi gözlemleyerek eserlerini oluşturduklarını vurguladı.

Enrico-Didem Aliberti

Peccioli: Bir Mevsim Hikâyeleri” sergisi, iki farklı sergi salonunda dört sanatçının iki ayrı bölümde sunulan çalışmalarından oluşuyor. Siyah-beyaz ve renkli fotoğraflarla Peccioli’nin gündelik hayatı, kültürel dönüşümü ve sürdürülebilirlik projeleri izleyiciyle buluşturuluyor. Sergi, sanatın toplumları nasıl dönüştürebileceğine dair güçlü bir örnek sunarken, aynı zamanda çağdaş İtalyan fotoğraf sanatının evrensel bir yüzünü İzmir’e taşıyor. İzmir’de ilk kez izleyiciyle buluşan sergi, 6 Haziran 2025 tarihine kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Sergi daha sonra Antalya’da sanatseverlerle buluşacak.

Pietro Alba

Murat Saraç, Barbara La Rosa

Giangavino Pazzola

Elise Ovart Baratte