ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Bitcoin’in değerinin altına göre geride kaldığını ve yıl sonuna kadar 165 bin dolara ulaşabileceğini açıkladı. Analistler, mevcut düşük değerlemenin toparlanma için fırsat sunduğunu belirtiyor.

Altına kıyasla Bitcoin

JPMorgan raporuna göre, Bitcoin’in altın karşısındaki oynaklık oranı 2.0 seviyesinin altında seyrediyor. 2024 sonunda Bitcoin’in altına göre yaklaşık 36 bin dolar daha pahalı görünmesine rağmen, şu an bu durum tersine döndü.

Mevcut değerleme ve tahmin

Analistler, Bitcoin’in mevcut fiyatının yaklaşık 46 bin dolar düşük olduğunu belirtti.

Bu düşük değerleme, yılın kalan döneminde altına karşı güçlü bir toparlanma beklentisini doğuruyor.

JPMorgan, Bitcoin'in yıl sonu için hedef fiyatını 165 bin dolar olarak açıkladı.

Analist yorumu

Raporda, yatırımcılara Bitcoin’in altına kıyasla geri kaldığı dönemin fırsat olabileceği vurgulandı. Ayrıca, volatilitenin bu yükselişi destekleyebileceği ifade edildi.