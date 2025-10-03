Akaryakıt fiyatlarına yine zam! Türkiye’de akaryakıt fiyatları neden artıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan İzmir'de!

Özlem Çerçioğlu: CHP bizi engelliyor!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Herkes yüklemeli: Depremi önceden haber veren uygulamalar hangileri?

Tam otomatik kahve makinesi çok ucuza geliyor! 9 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu

Green Card başvuruları başladı mı? Başvuru nereden yapılır?

Yalçın, “Kiracının yasal sınır kadar kira ödemesi yeterlidir; ev sahibi bunun üzerinde talepte bulunamaz” dedi.

Ev sahibi ya da birinci derece yakını eve kullanım amacıyla taşınacaksa ve bunu ispat edebiliyorsa

Kiracının taahhütnamesi varsa ve süresi dolmuşsa

Ev sahibi elinde iki haklı ihtar bulunduruyorsa

Evden çıkarma hakkı yalnızca şu durumlarda mümkündür:

Ekim 2025 için bu oran yüzde 38,36 olarak uygulanacaktır.

Mahkeme, yasal olarak belirlenmiş azami kira zammını dikkate alır.

Yalçın, Türkiye’de kira artışının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 11 Haziran 2022’de yürürlüğe giren düzenlemelerle sınırlandırıldığını belirtti. Kiracılar, azami kira zammı üzerinde talepte bulunan ev sahibine hukuki itiraz edebilir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Eylül ayı enflasyon verilerine göre Ekim 2025 kira zammı yüzde 38,36 olarak belirlendi. Avukat Mert Yalçın , kiracıların yasal sınırın üzerindeki kira taleplerine karşı haklarını kullanabileceğini açıkladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.