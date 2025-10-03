Türkiye İstatistik Kurumu’nun Eylül ayı enflasyon verilerine göre Ekim 2025 kira zammı yüzde 38,36 olarak belirlendi. Avukat Mert Yalçın, kiracıların yasal sınırın üzerindeki kira taleplerine karşı haklarını kullanabileceğini açıkladı.
Kira zammının yasal dayanağı
Yalçın, Türkiye’de kira artışının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 11 Haziran 2022’de yürürlüğe giren düzenlemelerle sınırlandırıldığını belirtti.
Kiracılar, azami kira zammı üzerinde talepte bulunan ev sahibine hukuki itiraz edebilir.
Mahkemeye taşınırsa süreç nasıl işler?
-
Kiracı, yasal oranın üzerindeki zam talebini reddederse ev sahibi mahkemeye başvurabilir.
-
Mahkeme, yasal olarak belirlenmiş azami kira zammını dikkate alır.
-
Ekim 2025 için bu oran yüzde 38,36 olarak uygulanacaktır.
Evden çıkarılma durumu
-
Yasal oranda kira ödeyen kiracı tahliye edilemez.
-
Evden çıkarma hakkı yalnızca şu durumlarda mümkündür:
-
Kiracı kira ödemesini zamanında yapmazsa
-
Ev sahibi elinde iki haklı ihtar bulunduruyorsa
-
Kiracının taahhütnamesi varsa ve süresi dolmuşsa
-
Ev sahibi ya da birinci derece yakını eve kullanım amacıyla taşınacaksa ve bunu ispat edebiliyorsa
-
Yalçın, “Kiracının yasal sınır kadar kira ödemesi yeterlidir; ev sahibi bunun üzerinde talepte bulunamaz” dedi.