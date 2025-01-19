Bitcoin, Başkan seçilen Donald Trump’ın kripto para odaklı politikalarıyla rekor kırdı. Kripto dostu bir yaklaşım benimseyen Trump, Bitcoin'in fiyatını 100 bin doları geçirecek şekilde etkiledi.

Trump'ın kripto yanlısı politikaları doları geride bıraktı

Geçtiğimiz aylarda kripto paraları, dolandırıcılık olarak nitelendiren Trump, şimdi Bitcoin ve diğer dijital paralara tam destek veriyor. 2024 seçim kampanyasında, ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma sözünü veren Trump, yatırımcılara kriptoyu daha güvenli bir alan olarak sundu.

Trump'ın destek açıklamaları, Bitcoin’in son iki yılda 20 bin dolardan 104 bin dolara yükselmesine neden oldu. Bu artış, yatırımcılar arasında büyük bir güven oluşmasına yol açarken, kripto para dünyasında heyecan yarattı.

Kripto paraların resmi destekçisi: Trump

Trump, Bitcoin'e olan desteğini seçim zaferi sonrası netleştirirken, Bitcoin ve diğer dijital paraların geleceğini parlak gösteriyor. Başkanlık dönemi öncesi kripto meraklılarına "Benden çok memnun kalacaksınız" diyen Trump, yalnızca yatırımcılara değil, aynı zamanda finans dünyasına da önemli bir mesaj vermiş oldu.

Kripto Başbakanı Trump ve ilk kripto konferansı

Trump, göreve başlamadan önce kripto para sektörünü desteklemek için çeşitli adımlar atmayı vaat etmişti. Kripto dostu düzenlemeler ve "kripto çarı" atanacağına dair verdiği sözler, dijital para birimlerinin kamuoyunda daha fazla kabul görmesini sağladı.

Kripto sektöründeki liderler, Washington DC'de gerçekleşen büyük etkinlikte Trump’ın yönetimindeki değişimi kutladılar. Biletleri tükenen "Kripto Balosu", sektörün büyüyen etkisinin ve heyecanının bir göstergesi olarak dikkat çekti.