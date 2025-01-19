İzmir'in Akçay Caddesi Merkez yönü Havalimanı kavşağı çıkışında, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik akışında aksama meydana geldi.
Kazanın detayları
Kazanın, Havalimanı kavşağı çıkışında gerçekleştiği bildirildi. Olayda birden fazla aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle, güvenlik ekipleri hızla müdahale etti ve araçları yol dışına çekme işlemi devam ediyor.
Trafik yoğunluğu meydana geldi
Kazanın ardından Akçay Caddesi'nde geriye doğru yoğun bir trafik oluştu. Menderes köprü üzeri mevkiinde akım son bulmuş durumda. Yol kullanıcılarının, alternatif güzergahlar üzerinde ilerlemeleri tavsiye ediliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ