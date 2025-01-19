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Kazanın ardından Akçay Caddesi'nde geriye doğru yoğun bir trafik oluştu. Menderes köprü üzeri mevkiinde akım son bulmuş durumda. Yol kullanıcılarının, alternatif güzergahlar üzerinde ilerlemeleri tavsiye ediliyor.

Kazanın, Havalimanı kavşağı çıkışında gerçekleştiği bildirildi. Olayda birden fazla aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle, güvenlik ekipleri hızla müdahale etti ve araçları yol dışına çekme işlemi devam ediyor.

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