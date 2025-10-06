Bitcoin, küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı ve ABD hükümetinin kapanmasıyla artan güvenli liman talebi sonucu, ekim ayı başında 126 bin dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Küresel belirsizlik kripto talebini artırdı

ABD hükümetinin kapanması, birçok federal kurumun faaliyetlerini geçici olarak durdurmasına neden oldu. Bu durum, yatırımcıların geleneksel piyasalardan uzaklaşarak kripto varlıklara yönelmesine yol açtı.

Kapanma nedeniyle, cuma günü açıklanması beklenen Eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere birçok ekonomik veri ertelendi.

Faiz indirimi beklentileri piyasayı destekliyor

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını daha fazla düşürebileceğine dair beklentiler de Bitcoin’deki yükselişi destekledi.

Piyasalar, ekim ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve aralık ayında bir indirimi daha neredeyse tamamen fiyatlamış durumda.

ETF’lere güçlü girişler rekoru besledi

Ek ivme, ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerine gelen güçlü girişlerden geldi.

Geçen hafta bu ETF’lere toplam 3,25 milyar dolar net giriş kaydedildi.

Bitcoin’in güncel durumu

Rekorun ardından Bitcoin, şu sıralar 123 bin 724 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kripto analistleri, yatırımcı ilgisinin devam etmesi halinde kısa vadede 130 bin doların hedef olabileceğini belirtiyor.