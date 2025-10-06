İzmir’in Bornova ilçesinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı operasyonlar sonuç vermeye devam ediyor. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçenin huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyor. Son denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari kıskıvrak yakalandı.

HER NOKTADA DENETİM

Bornova’nın işlek caddelerinden ara sokaklarına, pazar yerlerinden alışveriş merkezlerine kadar her bölgede devriye gezen polis ekipleri, ani denetimler ve kimlik kontrolleriyle suçlulara nefes aldırmıyor. Gece gündüz süren devriye faaliyetleri sayesinde ilçede güvenlik seviyesi artırılırken, vatandaşların huzurunu bozabilecek girişimlere anında müdahale ediliyor.

UYUŞTURUCU TİCARETİ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

Yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen bir kişi durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sorgulamada, şahsın “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Kaçma ihtimaline karşı hızla harekete geçen ekipler, şüpheliyi güvenli şekilde gözaltına aldı.

SUÇ EŞYASI SATMA SUÇUNDAN ARANAN FİRARİ YAKALANDI

Aynı gün içerisinde yapılan bir diğer uygulamada, başka bir şüpheli şahıs kimlik kontrolünde yakayı ele verdi. “Suç Eşyasının Satılması” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kısa süreli kovalamacanın ardından Bornova polisinin elinden kaçamadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan iki firari, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.

“HUZURUMUZU BOZDURMAYACAĞIZ”

Yetkililer yaptıkları açıklamada, “Bornova halkının huzuru bizim önceliğimiz. Suçlulara karşı her zaman sahada olacağız ve huzurumuzu bozdurmayacağız” ifadelerini kullandı.