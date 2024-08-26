Kemalpaşa'da sanat ve tarih meraklıları için özel bir yer olan Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi, içerisinde bulunan Çinili Köşk ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. 1975 yılında ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan tarafından yaptırılan Çinili Köşk, bugün 49 farklı ülkeden sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bu yazıda, Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi’ni ve içerisinde yer alan Çinili Köşk’ü yakından tanıyacağız.

Ümran Baradan ve sanatın izleri

Seramik sanatçısı Ümran Baradan, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde tanınan bir sanatçı. Ümran Baradan, hem sanatı hem de sanata olan tutkusuyla bilinir. Besteci Ali Ulvi Baradan'ın kızı olan Ümran Baradan, sanata olan sevgisini babasından miras almış. 1975 yılında, bu sevgiyi somut bir esere dönüştürerek Çinili Köşk'ü yaptırmış. Bu köşk, sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda Ümran Baradan'ın sanata olan bağlılığını ve mirasını temsil ediyor.

Çinili Köşk: Sanatın kalbi

Çinili Köşk, adını dış cephesini süsleyen zarif çinilerden alıyor. İçerisinde, dünyanın dört bir yanından gelen sanat eserleri sergileniyor. Tam 49 farklı ülkeden sanatçının eserlerini burada görmek mümkün. Bu eserler arasında müzayedelerde yer almış ve büyük ilgi görmüş birçok sanat eseri bulunuyor.

Kemalpaşa Belediyesi ile işbirliği

2009 yılında, Ümran Baradan ve Kemalpaşa Belediyesi arasında imzalanan bir protokol ile Çinili Köşk, Kemalpaşa Belediyesi'ne devredildi. Bu devirle birlikte köşk, daha geniş bir kitleye ulaşma ve sanatseverleri ağırlama fırsatı buldu. Köşkte, Ümran Baradan'ın kendi tabloları ve seramik eserleri de sergileniyor. Bu eserler, sanatçının ruhunu ve sanata olan tutkusunu en iyi şekilde yansıtıyor.

Sanat yolculuğuna davet

Eğer yolunuz Kemalpaşa'ya düşerse, Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi'ni ve özellikle Çinili Köşk'ü ziyaret etmeyi unutmayın. Burada, sadece bir sanat eseri değil, bir sanatçının hayatı ve sanata olan adanmışlığını hissedeceksiniz. Çinili Köşk, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken, sanatın ve tarihin buluştuğu bir nokta olarak öne çıkıyor.

Ziyaret bilgileri

Ziyaret etmek isteyenler için Çinili Köşk, haftanın her günü açık ve ziyaret saatleri Kemalpaşa Belediyesi'nin belirlediği saatler içerisinde yapılabiliyor. Sanata ilgi duyan herkesin görmesi gereken bu mekân, hem eğitim amacıyla hem de kültürel bir gezi için mükemmel bir durak.

Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi, sadece bir okul değil, sanatla iç içe olabileceğiniz, sanatı iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir yer. Çinili Köşk ise bu deneyimin merkezinde yer alıyor. Bu tarihi ve sanatsal mekânı ziyaret ederek, sanatın büyüleyici dünyasına adım atabilirsiniz.

Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi nerede ve nasıl gidilir?

Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yer almaktadır. Kemalpaşa, İzmir'in doğusunda yer alan ve şehre yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ilçedir. Lise, özellikle içerisinde yer alan Çinili Köşk ile sanatseverlerin ilgisini çeken bir noktadır.

Nasıl gidilir?

Özel Araçla: İzmir şehir merkezinden Kemalpaşa'ya ulaşmak oldukça kolaydır. İzmir-Ankara Karayolu (D300) üzerinden Kemalpaşa yönüne doğru ilerleyerek, yaklaşık 30-40 dakika süren bir yolculukla ilçeye varabilirsiniz. Kemalpaşa'ya ulaştıktan sonra ilçe merkezine giden tabelaları takip ederek Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi'ne ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma ile: İzmir'in çeşitli noktalarından Kemalpaşa'ya otobüs seferleri düzenlenmektedir. İzmir Otogarı'ndan kalkan Kemalpaşa otobüslerine binerek ilçe merkezine ulaşabilirsiniz. İlçe merkezine vardığınızda, Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi'ne yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğu ile ulaşmanız mümkündür.

Adres: Atatürk Mahallesi, 117 Sokak No:8, 35730 Kemalpaşa, İzmir, Türkiye.

Yakın çevre ve ziyaret bilgileri

Lise, Kemalpaşa'nın sakin ve doğal güzelliklerle çevrili bir bölgesinde yer alır. Ziyaretiniz sırasında Kemalpaşa'nın ünlü kiraz bahçelerini ve tarihi mekanlarını da keşfetme fırsatınız olabilir. Ziyaret saatleri için önceden Kemalpaşa Belediyesi ile iletişime geçmekte fayda vardır.

Ümran Baradan Resim ve Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek, sanatla dolu bir gün geçirebilir ve Çinili Köşk'ün büyüleyici atmosferini keşfedebilirsiniz.