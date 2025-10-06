Küresel finans kuruluşu Standard Chartered, kripto para piyasalarıyla ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Banka, Bitcoin’in (BTC) kısa vadede 135 bin dolar seviyesini test edebileceğini, 2025 sonuna kadar ise 200 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

“Bu döngü diğerlerinden farklı”

Standard Chartered Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin’in son dönemdeki yükselişinin, kripto topluluğunda “Uptober” olarak adlandırılan klasik boğa dönemine denk geldiğini belirtti.

Kendrick, bu döngüyü önceki boğa piyasalarından ayıran temel farkın, halving (yarılanma) sonrası genellikle görülen düzeltme hareketinin bu kez yaşanmaması olduğunu söyledi.

“Bu durum, piyasa dinamiklerinde kalıcı bir değişimin habercisi olabilir.” Lider kripto para rekor tazeledi İçeriği Görüntüle

ABD’deki kriz Bitcoin’i besliyor

Analize göre, Bitcoin artık yalnızca riskli bir yatırım aracı değil, aynı zamanda “ABD hükümet risklerine karşı bir korunma aracı” olarak görülüyor.

Kendrick, ABD’deki olası hükümet kapanma süreci ve tahvil getirilerindeki dalgalanma nedeniyle yatırımcıların altın yerine Bitcoin’e yöneldiğini vurguladı.

ETF’lere rekor fon girişi

Standard Chartered raporunda, Bitcoin ETF’lerine (borsa yatırım fonlarına) olan kurumsal ilginin tarihi seviyelere ulaştığı belirtildi.

2025 yılı içinde 23 milyar dolar, yıl genelinde ise toplam 58 milyar dolar fon girişi kaydedildi.

Uzmanlara göre, yıl sonuna kadar ek 20 milyar dolarlık giriş, Bitcoin’i 200 bin dolar seviyesine taşıyabilir.