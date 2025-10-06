Geçtiğimiz aylarda oyuncu Hande Erçel ile yollarını ayıran iş insanı Hakan Sabancı, bu kez Tuba Büyüküstün hamlesiyle gündeme geldi. Paris Moda Haftası’na katılan Tuba Büyüküstün’ün paylaşımına kalp bırakan Sabancı’nın hareketi, sosyal medyada takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ayrılıktan sonra ilk dikkat çeken hareket

Yaklaşık üç yıldır süren ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalayan Hande Erçel–Hakan Sabancı çiftinin ayrılığı uzun süre magazin manşetlerinden düşmemişti. Ayrılığın ardından Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın yaptığı “Bazı insanlar çıkarları bitince gider” paylaşımı da gündem olmuştu.

Tuba Büyüküstün beğenisi olay oldu

Son günlerde Paris Moda Haftası’nda boy gösteren Tuba Büyüküstün, şık kombiniyle sosyal medyada beğeni topladı. Hakan Sabancı da ünlü oyuncunun fotoğrafına kalp emojisiyle beğeni bıraktı. Ancak beğeni kısa sürede fark edilince Sabancı çareyi beğenisini geri çekmekte buldu.

Takipçiler yorum yağdırdı

Sosyal medya kullanıcıları, “Yeni bir sayfa mı açılıyor?”, “Bu beğeni tesadüf olamaz” ve “Hande Erçel’den sonra Tuba Büyüküstün sürprizi mi geliyor?” gibi yorumlar yaptı.

Aldatma iddialarını yalanlamıştı

Sabancı, Hande Erçel ayrılığının ardından aldatma iddialarını reddetmiş, eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüştüğü yönündeki söylentileri de “Gerçeği yansıtmıyor” diyerek yalanlamıştı.