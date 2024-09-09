Blockchain analiz platformu IntoTheBlock, tarihsel halving döngülerini inceleyerek, Bitcoin’in bir sonraki büyük zirvesinin ne zaman olacağına dair tahminlerde bulundu. Bu analiz, Bitcoin’in 2025’in yaz aylarında önemli bir fiyat zirvesi kaydedebileceğini işaret ediyor.

Halving döngüleri ve Bitcoin zirveleri

IntoTheBlock’un analizine göre, Bitcoin’in her halving (ödül yarılanması) sonrası ortalama 480 gün içinde yeni bir zirveye ulaştığı görülüyor. Geçmiş veriler, Bitcoin'in halving sonrası 1-1.5 yıllık süreçte fiyat artışları yaşadığını gösteriyor. Örneğin, 2016'daki halving sonrası Bitcoin, Aralık 2017’de zirveye ulaşırken, 2020 halving'inden sonra Kasım 2021'de yine bir zirve kaydedilmişti.

Nisan 2024'te gerçekleşmesi beklenen yeni halving ile birlikte Bitcoin’in bir sonraki büyük zirvesinin 2025’in ilk yarısında gelebileceği tahmin ediliyor. Halving sonrası Bitcoin arzının azalması, genellikle fiyatlar üzerinde pozitif bir etki yaratıyor.

Bitcoin için 100 bin dolar zirvesi mümkün mü?

Kripto para piyasasındaki analistlerin birçoğu, Bitcoin’in yükseliş trendine devam edeceği konusunda hemfikir. IntoTheBlock’un halving döngülerine dayalı analizine göre Bitcoin, 2025’in yaz aylarında yeni bir zirveye ulaşabilir ve bu zirvenin 100 bin doların üzerinde olması bekleniyor. Özellikle küresel para genişleme politikalarının kripto piyasalarını desteklemesi, Bitcoin’in fiyatını artırıcı bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, bazı piyasa uzmanları, Bitcoin’in Mart 2024’te halving öncesi 73.777 dolara kadar yükselerek bir zirve kaydettiğini ve bu fiyatlanmanın halving etkisini önceden yansıttığını düşünüyor. Yine de piyasanın çoğunluğu, halving sonrası 2025’in başlarından itibaren yeni bir yükseliş dalgası beklentisi içerisinde.

Bitcoin piyasasının güncel durumu

Bitcoin, son zamanlarda halving öncesi dönemde dalgalı fiyat hareketleri sergiliyor. Mart ayında kaydedilen zirveden bu yana fiyat düşüş eğiliminde olsa da, 54.000-55.000 dolar seviyelerinde destek buldu. Eylül ayı itibarıyla düşüş ağırlıklı bir seyir izleyen Bitcoin, kısa vadeli satış baskılarına rağmen, uzun vadeli yatırımcıların elinde kalmaya devam ediyor.

Piyasadaki bu uzun vadeli duruş, kripto paranın 2025’teki olası zirve beklentisini güçlendiriyor. Kripto para piyasasındaki olumlu hava ve arz kısıtlamaları, Bitcoin'in bir sonraki halving döngüsünde yeniden ivme kazanmasına neden olabilir.