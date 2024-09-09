Sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili uygulamalarını eleştiren NOW TV sunucusu Gülbin Tosun, NOW TV’den ayrıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarının sağlıksız şartlardaki barınaklara toplatılmasının ve hayvanların öldürülmesinin yolunu açan AK Parti’nin yasasını, yürürlüğe girdikten sonra “uygulamayacaklarını” söylemesine rağmen, ABB sokaktan köpekleri toplamaya başladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda köpeklerin hayvan haklarına aykırı biçimde sokaktan toplatılmasını eleştiren NOW TV'nin sunucusu Gülbin Tosun, paylaşımları gerekçe gösterilerek 26 Ağustos’ta “zorunlu izne” çıkarıldı.

ABB ve bazı troller tarafından hedef gösterilen televizyonculuğun deneyimli spikerlerinden Tosun, sosyal medyadan açıklama yaparak NOW TV ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Tosun şu ifadeleri kullandı:

“15yıla yakın çalıştığım Now(Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık.Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim,destek oldunuz.Bu çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde,her zaman yanımda olan güzel insan @dogansenturk‘e ayrıca teşekkür ederim. Ve tabi bundan sonra benim için kendi hayatımla ilgili ayrı bir mücadele başlıyor. Elbette yine ülkemin kalan güzel değerlerine katkı sağlamak için çabalayacağım. Herkese çok sevgi, selam ve saygılarımla…”

15yıla yakın çalıştığım Now(Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık.Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim,destek oldunuz.Bu çok değerliydi.

Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde,her zaman yanımda olan güzel insan @dogansenturk ‘e ayrıca teşekkür ederim. — gulbin tosun (@gulbintosun) September 9, 2024