Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçladığı 2024 yılı Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleme Modeli, İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Programın açılış konuşmasını İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin yaptı. Toplantıda, modelin detaylarını İl Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç anlattı. Üretici Birlikleri, sektör temsilcileri ve önder üreticilerin katıldığı etkinlikte, yeni dönemin stratejik üretim planları ve destekleme modelinin yenilikleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

3 yıllık destekleme dönemi başlıyor

Yeni model kapsamında, destek ödemeleri artık 3 yıllık periyotlarla açıklanacak. Bu düzenleme, üreticilere uzun vadeli ve güvenli bir planlama imkânı sağlayarak tarımda sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Üreticiler, destek ödemelerini üretim sezonu başlamadan önce öğrenerek finansal planlamalarını daha sağlıklı yapabilecekler.

Yeni modelin öne çıkan detayları

- 3 Yıllık Destek Periyotları: Üreticiler, artık destek ödemelerini üç yıllık dönemlerle önceden öğrenerek uzun vadeli planlar yapabilecek.

- Destek Kalemlerinde Sadelik: Daha anlaşılır ve sade bir destekleme yapısı getirilerek çiftçilerin iş yükü hafifletilecek.

- Verimliliğe Dayalı Düzenlemeler: Destekler, üretim ve verimlilik performansına göre şekillenecek, bu da çiftçilerin emeğinin daha adil bir karşılık bulmasını sağlayacak.

- Su Kısıtlı Bölgeler İçin Özel Teşvikler: Su kaynakları sınırlı bölgelerde üretim yapan çiftçiler için ek destekler sağlanacak.

- Milli Tohum Kullanımına Destek: Yerli tohum kullanımını teşvik etmek amacıyla, milli tohumlarla üretim yapan çiftçilere özel destekler sunulacak.

Sözleşmeli üretim modeli ile risk azalıyor

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yeni destekleme modelinin Türkiye tarım sektörü için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ayrıca, sözleşmeli üretim modeline dikkat çeken Şahin, bu yapının tarım ve sanayi arasında güçlü bir köprü kuracağını ifade etti. Sözleşmeli üretim sayesinde çiftçiler, ürünlerini önceden belirlenmiş fiyatlarla pazarlama imkânı bulacak, böylece piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenecekler.

Toplantı, yeni modelin yaratacağı fırsatlar ve Türkiye tarımının geleceği adına umut dolu mesajlarla sona erdi. Bu yeni destekleme modeliyle Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.