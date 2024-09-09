İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Akçay Caddesi üzerindeki alt geçitte meydana gelen trafik kazası nedeniyle merkez istikametine doğru seyahat eden sürücüler yoğun trafikle karşılaşıyor. Gaziemir alt geçitteki kaza sonrası güvenlik önlemleri alınmış olup, araçlar yol dışına çekildi.

Sarnıç Kavşağı'na kadar trafik

Kaza sonrası trafik akışı etkilenirken, bu güzergahı kullanacak sürücüler için Sarnıç Kavşağı'na kadar süren bir yoğunluk olduğu bildirildi. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmesi tavsiye ediliyor.

Kazanın hemen ardından güvenlik ekipleri olay yerine intikal ederek, gerekli önlemleri aldı ve kazaya karışan araçları yol dışına çekti. Ancak, kazanın yaşandığı noktadan geriye doğru uzun bir araç kuyruğu oluşmuş durumda.

Alternatif güzergah önerisi

Gaziemir istikametine gitmek isteyen sürücüler, mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları konusunda uyarılıyor. Yoğunluğun bir süre daha devam edebileceği düşünülüyor.