Vize süreçlerindeki artan zorluklar, yeşil pasaporta olan talebin rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. 100’den fazla ülkeye 90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunan yeşil pasaport, vatandaşlar arasında büyük ilgi gördü. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2010 yılından bu yana kayıtların tutulduğu süreçte ilk kez, 2024 yılının Temmuz ayında yeşil pasaport sayısı, bordo pasaportu geçti.

Yeşil Pasaport sayısı bordoyu geçti

Temmuz ayında üretilen toplam 453 bin 600 pasaportun 353 bin 600’ü yeşil pasaport olurken, sadece 100 bini bordo pasaport olarak kaydedildi. Bu durum, yeşil pasaport talebindeki artışın çarpıcı boyutlara ulaştığını gösterdi. 2024 yılı itibarıyla toplam 4 milyon 44 bin 60 pasaport üretildi ve bu pasaportların dörtte biri yeşil pasaport olarak basıldı.

Yeşil pasaport üretiminde rekor artış

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, yeşil pasaport basımı 2018 yılında 140 bin, 2021 yılında ise 28 bin 800 iken, 2022 yılında bu sayı 491 bin 400’e ulaştı. 2023 yılında ise rekor bir artışla 1 milyon 816 bin 700 yeşil pasaport basıldı. 2024 yılının ilk yedi ayında da bu artış devam etti ve 1 milyon 7 bin 200 adet yeşil pasaport üretildi.

Yeşil Pasaportu kimler kullanıyor?

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport, belirli şartları taşıyan memurlara ve ailelerine veriliyor. Devlet memurları dışında, belirli bir ihracat limitini aşan iş insanları ve devlet sporcuları da bu pasaporttan yararlanabiliyor. Yeşil pasaportun sunduğu vizesiz seyahat imkânları, bu gruplar arasında pasaport talebini artıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.