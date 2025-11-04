İstanbul’da yöresel lezzetlerin ve kültürel etkinliklerin buluştuğu Bitlis ve Rize Tanıtım Günleri başlıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek etkinliklerde konserler, yöresel tatlar ve tanıtım stantları yer alacak.

BİTLİS VE RİZE TANITIM GÜNLERİ ZİYARETÇİLERİNİ İSTANBUL'DA AĞIRLAYACAK

İstanbul, Kasım ayında iki büyük yöresel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bitlis Tanıtım Günleri ve Rize Tanıtım Günleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yöresel tatların, kültürel değerlerin ve geleneksel el sanatlarının tanıtılacağı organizasyonlarda konserler, gastronomi tanıtımları ve çeşitli aktiviteler yer alacak. Etkinlikler ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

BİTLİS TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Bitlis’in zengin mutfağı, tarihi ve kültürel mirasının tanıtılacağı Bitlis Tanıtım Günleri, 13 Kasım ile 16 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenecek.

Etkinlik, 13 Kasım Perşembe günü saat 17.00’de ziyaretçilere kapılarını açacak.

BİTLİS TANITIM GÜNLERİ ETKİNLİK PROGRAMI VE YÖRESEL LEZZETLER

Etkinlik boyunca Bitlis’e özgü lezzetler katılımcılarla buluşacak.

Sunulacak bazı yöresel ürünler şöyle:

Büryan kebabı

Avşor çorbası

Kiliçe

İçli köfte

Ciğer köftesi

Tandır ekmeği

Bal, pestil, cevizli sucuk, tel kadayıf, organik kahvaltılıklar

Bitlis Tanıtım Günleri boyunca yöresel müzikler, halk oyunları gösterileri ve el işi sergileri de yapılacak.

RİZE TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK 2025?

Karadeniz’in yeşil doğasını, çay kültürünü ve yöresel mutfağını tanıtacak olan 14. Rize Günleri, 5-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

Rize Tanıtım Günleri, çay tadımları, horon gösterileri, yöresel el sanatları sergileri ve konserlerle renkli bir atmosfer sunacak.

RİZE TANITIM GÜNÜ KONSER PROGRAMI BELLİ OLDU

Rize Tanıtım Günleri kapsamında sevilen sanatçılar sahne alacak. Katılım ücretsiz olacak konser programı şöyle:

Ekin Uzunlar – 5 Kasım Çarşamba, 19:00

İsmail Türüt – 7 Kasım Cuma, 19:00

Koliva – 8 Kasım Cumartesi, 19:00

Resul Dindar – 9 Kasım Pazar, 19:30

Her iki tanıtım gününde de yöresel lezzetlerin tanıtımının yanı sıra illerin turizm potansiyelini öne çıkaran tanıtım stantları, gastronomi sunumları ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklere hem İstanbullular hem de çevre illerden binlerce ziyaretçi katılması bekleniyor.