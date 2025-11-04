Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen projeye başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Kuralar, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.

Başvuru şartları

Projeye başvuracak vatandaşların şu kriterleri taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Son 10 yıldır Türkiye’de ikamet etmek,

Kendisi, eşi veya çocukları üzerine kayıtlı konutun bulunmaması.

Ayrıca gelir kriteri de bulunuyor:

İstanbul için hane halkı net geliri 145 bin TL’yi,

Diğer iller için 127 bin TL’yi aşmamalı.

Özel kontenjanlar

Projede belirli gruplar için özel kontenjanlar ayrıldı:

Emekliler için %20,

Engelliler için %5,

Şehit yakınları ve gaziler için %5,

18-30 yaş arası gençler için %20,

Üç ve daha fazla çocuklu aileler için %10.

Gurbetçiler başvuru yapabilir mi?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları doğrudan başvuru yapamayacak. Bakan Murat Kurum, projede ikamet şartı bulunduğunu belirtti. Sadece Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru yapılacak yer, adrese dayalı kayıt sistemine göre belirlenecek. En az bir yıldır aynı il veya ilçede ikamet etmek gerekiyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde ise bu kural esnetilecek; nüfusa kayıtlı olmak yeterli sayılacak.

Hisseli evi veya arsası olan başvuru yapabilir mi?

Hisseli tapusu olan vatandaşlar da belirli koşullarda projeye başvurabilecek.

Bakan Kurum, hisseli taşınmazlarda başvuru sahibine düşen payın belediye rayiç bedeline göre 1 milyon TL’yi geçmemesi gerektiğini açıkladı.

Bu durumda, payı 1 milyon TL’nin altında olanlar TOKİ’ye başvurabilecek.

Ancak:

Yapı kayıt belgesi bulunan gayrimenkul sahipleri,

Tamamı kendi üzerine kayıtlı evi veya arsası olanlar projeye başvuramayacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ise bu koşullardan muaf tutulacak.

Kurada ev çıkmayanlar ücret iadesi alacak

Projede kurada ev sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri iade edilecek.

İller bazında yapılan kuralar tamamlandıkça, ev sahibi olamayanların ücretleri ertesi gün hesaplarına yatırılacak.

Başvurular:

Ziraat Bankası,

Halkbank,

Emlak Katılım Bankası şubeleri veya

e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

e-Devlet’ten başvuranlar, sistemin oluşturduğu IBAN numarasına EFT, havale veya ATM üzerinden ödeme yapacak.

Süresi içinde ödeme yapılmayan başvurular geçersiz sayılacak.