Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Aşağısüphan köyü mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında, H.B. yönetimindeki 65 AAL 768 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, yol kenarındaki araziye girdi. Kazada, sürücü H.B. ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ardından, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.