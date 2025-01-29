Halk TV sunucusu Ece Üner, "Bilirkişi operasyonu" olarak adlandırılan ve basına yönelik baskıları artırdığı iddia edilen sürece yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üner, Türkiye'nin laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak işleyip işlemediğini sorgularken, basının özgürlüğünün korunması gerektiğine dikkat çekti.

"Anayasal devlet miyiz?"

Üner, Türkiye'nin anayasal bir devlet olup olmadığına dair şüphelerini dile getirdi. "Biz laik-demokratik bir hukuk devleti miyiz, yoksa değil miyiz? Anayasal bir devlet miyiz, yoksa sadece anayasası olan bir devlet miyiz?" şeklindeki ifadeleri, devletin hukukun üstünlüğü ilkesine ne kadar sadık kaldığına yönelik bir sorgulama olarak öne çıktı.

"Görevimiz halkın haber alma hakkını korumaktır"

Üner, basının en temel görevlerinden birinin, iktidar veya diğer güç odaklarının rahatsız olabileceği haberleri yayınlamak olduğunu belirtti. "Bizim görevimiz, birilerinin hoşuna gitmeyen ya da işine gelmeyen haberleri yazmak ya da yayınlamaktır" diyen Üner, gazeteciliğin eleştirel bir misyon taşıdığını vurguladı. Basının, halkın haber alma hakkını koruma sorumluluğunu üstlendiğini ifade ederek, bu tür operasyonların basın özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti.