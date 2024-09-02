Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Abdullah Bozarslan yönetimindeki araç şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Bozarslan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza detayları

Kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Erikbağı köyü yakınlarında gerçekleşti. Abdullah Bozarslan’ın kullandığı 47 AAF 302 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle araç ciddi şekilde hasar gördü.

Soruşturma devam ediyor

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Abdullah Bozarslan, ağır yaralı olarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Bozarslan, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedeni hakkında bilgi toplama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, kazanın oluş nedenini belirlemek için incelemelerde bulunuyor.