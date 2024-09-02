Konya Karapınar’da Insan Kalıntıları Bulundu

Konya’nın Karapınar ilçesi Selimiye Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesi sırasında, Sultan Selim Camii çevresinde yapılan yıkım ve temizlik çalışmaları sırasında insan kalıntıları ortaya çıktı. Yaklaşık 3 aydır süren projede, cami çevresindeki ev ve iş yerlerinin yıkımı gerçekleştirilirken, birkaç yapının kaldığı bölgede yıkım esnasında bir su borusu patladı.

Üç kafatası ve iskeletler

Onarım çalışmaları sırasında, ekipler patlayan su borusunu tamir ederken şok edici bir keşifle karşılaştı. Ekipler, 3 adet kafatası ve iskelet kalıntıları buldu. Bulunan kemikler üzerine derhal polis ekiplerine haber verildi ve bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Güvenlik önlemleri ve olay yeri inceleme

Polis ekipleri olay yerine geldikten sonra, kemiklerin bulunduğu alan güvenlik şeridiyle çevrildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede detaylı bir inceleme yapıldı. Toplanan kemikler, incelenmek üzere poşetlere konularak ilgili birimlere teslim edildi.

Yetkililer, bulunan kemiklerin hangi döneme ait olduğunu ve kimlere ait olabileceğini belirlemek için çalışmalar başlattı. Uzmanlar, kalıntıların tarihi veya kriminal bir olaya ait olup olmadığını tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor.

Soruşturma devam ediyor

Karapınar'da bulunan insan kalıntıları ile ilgili olarak başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor. Konu hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Güvenlik güçleri, bölgede olası başka kalıntıların bulunmasına karşı da çalışmalarını sürdürüyor.