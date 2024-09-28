Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Gediz Nehri'nde meydana gelen toplu balık ölümleri, bölgedeki ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu kuraklığın neden olduğu oksijen seviyesindeki düşüşle ilişkilendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, biyogaz tesisinden nehre atık su ya da sıvı gübre akışı tespit edilmedi.

Oksijen Düzeyindeki Azalma, Balık Ölümlerine Neden Oldu

İlgili kurumlar, Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri sonrası inceleme başlattı ve ölü balık ile nehir suyundan numuneler alındı. İlk bulgular, yağışların yetersizliği nedeniyle nehir akışının bozulduğunu ve oksijen seviyesinin düştüğünü gösterdi. Bu durumun balık ölümlerine ve kötü kokuya yol açtığı belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada; "Turgutlu ilçesi Sinirli Mah. mevkiinde Gediz Nehri'ne atık su deşarjı olduğuna dair sosyal medyada çıkan iddialar üzerine denetim gerçekleştirdik. Nehirde doğal setler oluştuğu, suyun durgunlaştığı ve bu nedenle balık ölümlerinin gerçekleştiği tespit edildi. Ayrıca, tarlalardan nehre sıvı gübre akışı olmadığı belirlenmiştir," ifadelerine yer verildi.

Biyogaz tesisi, yapılan açıklamada, atıkların geri dönüşüm sürecinin son teknoloji ile takip edildiğini belirtti. Tesis, Manisa’nın tarımsal atıklarını işleyerek hem çevreye katkıda bulunmakta hem de elektrik üretmektedir. "Tesisimizi suçlama çabalarını anlamakta zorlanıyoruz. Turgutlu’nun doğasına katkı sağlıyoruz ve herkesi tesisimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz," denildi.