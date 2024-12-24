Blake Lively, 'It Ends With Us' filmindeki rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibar zedelenmesi nedeniyle dava açtı. Eski rol arkadaşları, Lively'ye destek çıktı.

ABD'li ünlü oyuncu Blake Lively, başrolünü paylaştığı Justin Baldoni ile mahkemelik oldu. 9 Ağustos'ta vizyona giren It Ends With Us filminde kamera karşısına geçen Lively, Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalışmakla suçlayarak dava açtı. Baldoni'nin hukuk ekibi ise bu iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

"Gezgin Pantolon Kardeşliği" oyuncuları destek verdi

Lively'nin 2005 yapımı The Sisterhood of the Traveling Pants (Gezgin Pantolon Kardeşliği) filmindeki eski rol arkadaşları, ona destek verdiklerini belirten ortak bir açıklama yaptı. Alexis Biedel, America Ferrera ve Amber Tamblyn, "20 yılı aşkın süredir Blake'in arkadaşları ve kız kardeşleri olarak, itibarını yok etmeye yönelik bildirilen kampanyaya karşı savaşırken onunla dayanışma içindeyiz" şeklinde ifadeler kullandılar.

Lively: "Yasal süreç, suistimallerin üzerindeki perdeyi kaldıracak"

Blake Lively, dava süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Umarım yasal işlem sürecim, suistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişilerin korunmasına yardımcı olur" dedi.