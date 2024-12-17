Çorluspor, Ziraat Kupası 5. turunda Kocaelispor’u ağırlayacak. Çorluspor 24 puanla 5. sırada, Kocaelispor ise 32 puanla 2. sırada yer alıyor.

Takımların lig performansı

Çorluspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde 5. sırada yer alıyor ve 24 puana sahip. İstikrarlı bir performans sergileyen Çorluspor, Ziraat Kupası’nda da bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Kocaelispor ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 2. sırada ve 32 puana sahip. Süper Lig hedefi için ciddi bir yol kat eden Kocaelispor, Ziraat Kupası’nda da başarılı olmak için sahada olacak.

Çorluspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba

Saat: 13.00

Stadyum: General Basri Saran Stadyumu

Hakem: Yunus Dursun