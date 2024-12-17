Çorluspor, Ziraat Kupası 5. turunda Kocaelispor’u ağırlayacak. Çorluspor 24 puanla 5. sırada, Kocaelispor ise 32 puanla 2. sırada yer alıyor.

Takımların lig performansı     

Çorluspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde 5. sırada yer alıyor ve 24 puana sahip. İstikrarlı bir performans sergileyen Çorluspor, Ziraat Kupası’nda da bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Kocaelispor ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 2. sırada ve 32 puana sahip. Süper Lig hedefi için ciddi bir yol kat eden Kocaelispor, Ziraat Kupası’nda da başarılı olmak için sahada olacak. 

Nazillispor Teknik Direktörü Hakan Fırıloğlu'ndan taraftara sitem Nazillispor Teknik Direktörü Hakan Fırıloğlu'ndan taraftara sitem

Çorluspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba
  • Saat: 13.00
  • Stadyum: General Basri Saran Stadyumu 
  • Hakem: Yunus Dursun

Kaynak: HABER MERKEZİ