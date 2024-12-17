Çorluspor, Ziraat Kupası 5. turunda Kocaelispor’u ağırlayacak. Çorluspor 24 puanla 5. sırada, Kocaelispor ise 32 puanla 2. sırada yer alıyor.
Takımların lig performansı
Çorluspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde 5. sırada yer alıyor ve 24 puana sahip. İstikrarlı bir performans sergileyen Çorluspor, Ziraat Kupası’nda da bu çıkışını sürdürmek istiyor.
Kocaelispor ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 2. sırada ve 32 puana sahip. Süper Lig hedefi için ciddi bir yol kat eden Kocaelispor, Ziraat Kupası’nda da başarılı olmak için sahada olacak.
Çorluspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba
- Saat: 13.00
- Stadyum: General Basri Saran Stadyumu
- Hakem: Yunus Dursun
Kaynak: HABER MERKEZİ