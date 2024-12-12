Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Alaaddin Kurt, Ege TV’de yayınlanan Sinan Koyuncu ile Söz Meclisten Dışarı programına konuk olarak, İzmir’in sosyal, çevresel ve kültürel gelişimine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurt, şehrin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için yürütülen projeler hakkında bilgi verdi ve gelecekteki hedefleri paylaştı. Körfez temizliği, ulaşım yatırımları, kültürel projeler ve sosyal belediyecilik gibi çeşitli alanlardaki çalışmaları vurgulayan Kurt, İzmir’in büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve şehrin her yönüyle daha iyiye ulaşmak için önemli bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.

“Tugay, İzmir için bir şans”

Vatandaşların taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Alaaddin Kurt, Başkan Tugay’ın İzmir için önemli bir şans olduğunu belirtti. İzmir’de yapılacak projelerin tüm detaylarının vatandaşın yararına olacağını ve bu projeleri titizlikle incelediklerini dile getiren Kurt, Başkan Tugay ile birlikte daha güzel bir İzmir inşa etmek için ekip olarak destek verdiklerini söyledi.

100 elektrikli otobüs müjdesi

Ulaşım konusunda da önemli müjdeler veren Kurt, İzmir’deki metro ve İZBAN ağlarının başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi. ESHOT’a 2025 yılında 620 yeni otobüs alınacağını ve bunlardan 100’ünün elektrikli olacağını duyurdu. Kurt, İzmir’deki ulaşım altyapısını modernize ederek, hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Anne Kart uygulaması

Sosyal belediyecilik anlayışına da değinen Kurt, İzmir’de 0-5 yaş arasında çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım hakkı sağlayan "Anne Kart" uygulamasını tanıttı. Şu an 10 bin annenin bu karttan faydalandığını belirten Kurt, başvuru yapan herkesin kart alabileceğini ve bu uygulamanın sosyal demokrat bir belediyenin örnek hizmetlerinden biri olduğunu söyledi.

Körfez temizliği hızla devam ediyor

Körfez kirliliği konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Kurt, İzmir Körfezi’ne akan suların temizliği için suyun havalandırılması ve dip tarama işlemlerinin yapıldığını ifade etti. Ayrıca, İzmir’deki suyun büyük kısmının yeraltı kaynaklarından karşılandığını ve bu konuda yatırımların eksik kaldığını dile getiren Kurt, körfezdeki kirliliğin önlenmesi için faz çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.