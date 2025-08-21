Rap dünyasında “Blok3” adıyla bilinen Hakan Aydın ile yapımcısı Maruf Yöntürk, menajerleri Ferhat Karagöz’ün suç duyurusunun ardından ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Karagöz, 13 Temmuz’da çağrıldığı adreste şiddete maruz kaldığını ve ölüm tehdidi aldığını öne sürdü.

“Sopalarla saldırdılar, para istediler”

Karagöz’ün savcılığa sunduğu dilekçede, Yöntürk ve Aydın’ın beyzbol sopası ve silahla saldırdığı, kendisini zorla alıkoyarak 850 bin lira talep ettikleri iddia edildi. Menajer, kafasına silah dayandığını ve ölümle tehdit edildiğini belirtti.

Darp raporu aldı

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Karagöz’ün kaburgasında kırıklar ve vücudunun farklı bölgelerinde darp izleri bulundu. Ümraniye Devlet Hastanesi’nden alınan rapor, iddiaları güçlendirdi.

Birçok suçlama yöneltildi

Savcılık, Hakan Aydın ve Maruf Yöntürk hakkında; kasten yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve örgüt kurma suçlarından soruşturma yürütüyor.

Olayın rap dünyasında büyük yankı uyandırdığı, soruşturma sonucunun ise merakla beklendiği ifade ediliyor.