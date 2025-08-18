Rap müziğin popüler isimlerinden Blok3 (Hakan Aydın), İstanbul Festivali’nin final gecesinde binlerce hayranıyla buluştu. Şarkılarını dev bir koro eşliğinde seslendiren ünlü rapçi, performansıyla alkış toplasa da geceye asıl damgasını vuran an, sahneye geliş şekli oldu.

Blok3, konser alanına lüks aracı ve kalabalık koruma ordusuyla giriş yaptı. O anlar izleyenler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyaya taşındı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, hayranları kadar müzik camiasında da geniş yankı uyandırdı.

Geçmişteki İddialar Yeniden Gündemde

Rapçinin yoğun güvenlik önlemleri, geçtiğimiz hafta festival organizatörü Ferhat Karagöz’ün ortaya attığı iddiaları yeniden akıllara getirdi. Karagöz, Blok3 ve yapımcısı olduğu öne sürülen “Jiyan Amca” tarafından darp edilip, susturuculu bir silahla tehdit edildiğini iddia etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Blok3’ün neden böylesine sıkı bir güvenlik çemberiyle sahneye geldiği merak konusu oldu.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Blok3’ün koruma ordusuyla konser alanına girişi, kullanıcılar arasında esprili yorumlara da neden oldu.

“Kurtlar Vadisi sahnesi gibi giriş yaptı”

“Neredeyse özel timle sahneye gelecekti”

“Mafya dizisi setinden çıkmış gibiydi”

şeklindeki paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Rapçinin sahne performansı beğeni toplasa da, gece boyunca en çok konuşulan konu koruma ordusuyla yaptığı dikkat çekici giriş oldu.