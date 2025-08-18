Turlar İzmirlilerden yoğun ilgi gördü

İZDENİZ tarafından düzenlenen Flamingo Yolu tekne turları, Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndan başladı. Her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılan turlara katılan İzmirliler, Gediz Deltası’ndaki kuş türlerini gözlemleme fırsatı yakaladı.

Flamingoların dünyadaki önemi vurgulandı

İZDENİZ uzman biyoloğu Ahmet Kaya, turlar öncesi 15 dakikalık bilgilendirme yaparak Gediz Deltası ve kuşları hakkında detaylı bilgiler verdi. Kaya, “Dünyadaki 10 flamingodan biri İzmir’de yaşıyor. Katılımcılar kuşların yaşam alanlarını yakından görerek doğa ile bağ kuruyor ve doğa koruyucusu olma bilinci kazanıyor” dedi.

Katılımcılar deneyimlerinden memnun kaldı

Tura katılan Hicran Tunca ve kızı, deneyimlerini paylaşarak çok mutlu olduklarını belirtti. 8 yaşındaki Ada Marin Özgüler de tura katılmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Katılımcı Nihal Mete Gökmen ise, “Balkondan gördüğümüzü zannediyorduk ama kuşları çok daha yakın görmek etkileyiciydi” dedi.

Tur detayları ve bilet bilgileri

Turların saatleri 15.30-16.45, 17.00-18.15 ve 18.30-19.45 olarak planlandı. 6 kişilik teknelerle yapılan turların süresi 1 saat 15 dakika, 15 dakikalık rehberli anlatım sonrası 1 saatlik seyir gerçekleştiriliyor. Bilet ücreti 400 TL, 0-2 yaş ücretsiz. Biletler online olarak bilet.izdeniz.com.tr adresinden alınabiliyor.











Gediz Deltası nadir alanlardan biri

Gediz Deltası, flamingoların dünyadaki nadir yaşam ve üreme alanlarından biri olarak biliniyor. Flamingo Yolu turlarına katılanlar, flamingoların yanı sıra delta ekosistemindeki onlarca kuş türünü gözlemleyerek doğanın zenginliğini yakından tanıyor.