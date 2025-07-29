BLOOCELL, Startup World Cup Türkiye 2025’in kazananı oldu



Dünyanın 60’tan fazla ülkesinde düzenlenen ve kazananına 1 milyon Amerikan doları yatırım ödülü sunan küresel girişimcilik yarışması Startup World Cup, bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirildi. Yarışmanın Türkiye etabı, Silikon Vadisi merkezli Pegasus Tech Ventures organizasyonu, Synergia koordinasyonu ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) stratejik ortaklığıyla başarıyla tamamlandı.

Türkiye finali İstanbul’da yapıldı

Startup World Cup Türkiye 2025’in lansmanı 16 Temmuz Cuma günü Ankara’da düzenlenirken, büyük final 26 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleşti. Final etkinliğinde biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren BLOOCELL, jüri değerlendirmesi sonucu Türkiye Şampiyonu seçildi. Girişim, 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında San Francisco’da düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

BLOOCELL, yapay doku üretimiyle dikkat çekti

Yarışmada birinciliği kazanan BLOOCELL, biyoteknoloji alanında yapay doku üretimi üzerine çalışmalarıyla öne çıktı. Girişim, San Francisco’da düzenlenecek global finalde 1 milyon dolarlık yatırım ödülü için yarışacak.

Kybele's Garden seyircilerin favorisi oldu

Etkinlik sırasında yapılan oylama sonucunda, alg teknolojisiyle topraksız tarım ve doğal kozmetik ürünleri geliştiren Kybele's Garden, izleyiciler tarafından "Seyirci Favorisi" seçildi. Bu başarı, girişime Silver Ticket kazandırdı ve Kybele’s Garden, Silikon Vadisi’ndeki büyük finale misafir girişim olarak katılım hakkı elde etti.,

Final etkinliğine yoğun katılım sağlandı

İstanbul’daki final organizasyonuna 400’ün üzerinde katılımcı ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmalarını:

Dr. Önder Kul (BTM Genel Müdürü)

Dr. Ali Cihan Kurt (Synergia Kurucu Ortağı)

Mahir Can Ereren (Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı)

Alex Lubnevskiy (Startup World Cup Elçisi) gerçekleştirdi.

Global başarı hikayeleri panelde paylaşıldı

Etkinlik kapsamında düzenlenen Global Girişimciler Paneli, Upcorn Kurucusu Mert Can Orhan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde, Milvus Robotics’ten Hasan Ölmez ve EasyApp kurucusu Enes Zahid Urhan, global başarı yolculuklarını anlattı.

Yatırımcılar sahneye çıktı: Reverse Pitching oturumu dikkat çekti

Etkinliğe damga vuran yeniliklerden biri olan Reverse Pitching oturumunda, yatırımcılar ve kurumsal temsilciler sahneye çıkarak girişimcilere sundukları fırsatları paylaştı. Oturumda sunum yapan isimler:

Sıtkı Sönmezer (Bulls Yatırım)

Derya Yavuz (İş Bankası Workup)

Murat Can Demir (THY Terminal Programı) oldu.

Finale kalan 10 girişim sahne aldı

Toplamda 200 başvuru arasından seçilen 10 girişim finale kaldı. Her girişim, 4 dakikalık sunum ve ardından 2 dakikalık jüri soru-cevap oturumuyla projelerini tanıttı. Finale kalan girişimler şunlar oldu:

Astrosit

BLOOCELL

Büyütech

Cross4Cloud

Kybele's Garden

Neurovision

Peerbie

Salty Enerji

Tumurly

Virasoft

Jüri kurulu projeleri değerlendirdi

Finalistler, alanında uzman isimlerden oluşan jüri kurulu tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri:

Günce Önür (Startup Wise Guys Ortağı)

Yavuz Kuş (Fonangels Kurucusu)

Ersoy Çoban (Bulls Yatırım Genel Müdürü)

Zico Ufuk Batum (Ventures & Mentors League Kurucusu)

Türkiye, dünya sahnesine güçlü bir girişimle çıkıyor

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Startup World Cup, ülkenin yenilikçi girişim ekosistemine katkı sağladı. BLOOCELL’in Silikon Vadisi’nde Türkiye’yi temsil edecek olması, yerli girişimlerin uluslararası başarı potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.