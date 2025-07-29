Uluslararası Para Fonu (IMF), temmuz ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. IMF, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,7’den yüzde 3’e yükseltti. 2026 tahmini ise yüzde 3,3 olarak açıklandı.



Türkiye Ekonomisi İçin Büyüme Beklentileri Arttı

IMF, Türkiye ekonomisinin 2025 yılına ilişkin büyüme tahminini 0,3 puan artırarak yüzde 3’e yükseltti. 2026 yılı tahmini ise yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e çıkarıldı. Nisan ayında yayımlanan önceki raporda bu oranlar sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3,2 seviyesindeydi.

Küresel Büyüme Beklentisi De Yükseldi

Raporda, dünya ekonomisinin 2025’te yüzde 3, 2026’da ise yüzde 3,1 oranında büyümesinin beklendiği ifade edildi. Bu tahminler, önceki rapora kıyasla sırasıyla 0,2 ve 0,1 puanlık artış anlamına geliyor.

Riskler Aşağı Yönlü

IMF raporunda küresel ekonomik görünümdeki risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekildi. Yüksek belirsizlik ortamı, jeopolitik gerginlikler ve artan tarife oranlarının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Enflasyon ve Finansal Koşullar

2025’te küresel manşet enflasyonun yüzde 4,2’ye, 2026’da ise yüzde 3,6’ya gerilemesi bekleniyor. ABD’de enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam edeceği, diğer büyük ekonomilerde ise daha ılımlı bir seyir izleneceği öngörüldü.

Diğer Ülkelerdeki Tahmin Güncellemeleri

ABD: 2025 büyüme tahmini yüzde 1,8’den 1,9’a yükseltildi.

Avro Bölgesi: 2025 tahmini yüzde 0,8’den 1’e çıktı.

Almanya: 2025 büyüme tahmini yüzde 0’dan 0,1’e çıkarıldı.

Çin: 2025 büyüme beklentisi yüzde 4’ten 4,8’e yükseldi.

Hindistan: 2025 tahmini yüzde 6,2’den 6,4’e revize edildi.