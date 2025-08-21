Ege’nin mavi sularında gerçekleşecek Bluefin Çeşme 2025, 25-28 Eylül tarihlerinde IC Çeşme Marina ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört gün sürecek etkinlik, katılımcılara heyecan dolu bir sportif balıkçılık deneyimi, deniz tutkusunu ve eşsiz lezzetleri bir arada sunacak.

Organizasyon komitesi ve akademik destek

Etkinliğin organizasyon komitesinde denizcilik sektörünün tanınmış isimleri Sinan Kaya ve Tekin Yüksel görev alıyor, koordinatörlük ise Deniz Gözen tarafından yürütülüyor. Bluefin Çeşme, Ege Üniversitesi ve Çeşme Belediyesi iş birliğiyle bilimsel destek de sağlıyor. Katkıda bulunan akademisyenler arasında Prof. Dr. Altan Lök, Prof. Dr. Aytaç Özgül, Prof. Dr. Melih Ertan Çınar ve Prof. Dr. Ersel Oral yer alıyor.

Sürdürülebilir balıkçılık öncülüğü

Turnuva, “Yakala ve Bırak” (Catch & Release) ve “Etiketle ve Bırak” (Tag & Release) yöntemleriyle sürdürülebilir balıkçılığa öncülük ediyor. Akustik etiket uygulaması sayesinde yakalanan orkinoslar bilimsel araştırmalara katkı sağlamak amacıyla etiketlenip denize bırakılıyor. Katılımcılar, balık türü, büyüklüğü ve bırakıldığı konum gibi bilgileri takip edebiliyor. Bu süreç, Bluefin ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Etkinlik interaktif ve çevre dostu

Turnuva süresince etkinlikler, mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden canlı takip edilebilecek. Ayrıca sıfır atık uygulamaları, mama ve fidan bağışları gibi sosyal sorumluluk projeleri de etkinlik kapsamında hayata geçirilecek. “Tuna Talks” oturumlarıyla balıkçılık biyolojisi, sürdürülebilirlik ve deniz yaşamı üzerine akademisyenler ve deneyimli kaptanlar katılımcılarla buluşacak.

40’ın üzerinde tekne, 300’ün üzerinde katılımcı

Turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra uluslararası katılımcılar da ilgi gösterecek. İzmir, İstanbul, Bodrum ve Antalya’dan ekipler, IC Çeşme Marina’dan açılarak Ege’nin derinliklerinde kıyasıya mücadele edecek.

Festival atmosferi ve yarışma kategorileri

Bluefin Çeşme 2025, sportif balıkçılığı bir festival deneyimine dönüştürüyor. DJ performansları, sahne şovları, yoga ve okçuluk etkinlikleri, çocuklar için özel alanlar, gurme lezzetler ve sürpriz yarışmalar katılımcıları bekliyor olacak. Turnuvada verilecek ödüller şunlar:

En Büyük Balık Ödülü

Yakala & Bırak / Etiketle & Bırak Ödülü

Genel Klasman 1., 2. ve 3.lik Ödülleri

Jüri Özel Ödülü

Kadın Balıkçılar Ödülü

Genç Balıkçılar Ödülü (Çocuk Kategorisi)

Sinan Kaya: Prestijli bir organizasyona imza atıyoruz

Organizasyon Komitesi Başkanı Sinan Kaya, “Türkiye’nin denizcilik ve spor alanındaki en prestijli etkinliğine imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Doğa dostu balıkçılığı teşvik eden bu etkinliğe tüm deniz tutkunlarını bekliyoruz” dedi.

Bluefin Çeşme hakkında

Bluefin Çeşme, IGFA kurallarına uygun, doğa dostu ve bilimsel temellere dayalı sürdürülebilir balıkçılık projeleriyle Akdeniz’in prestijli açık deniz turnuvalarından biri olmayı hedefliyor. Mobil etkileşimli skor sistemi ve “Tuna Talks” Panelleri ile katılımcılara bilinçli, etkileşimli ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.









