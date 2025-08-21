CHP Aydın İl Başkanı Saatçı’nın kızı ve oğlu ABB’den istifa etti.

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

U15 Millî Takımı’nın değerlendirme kampı, 22 Ağustos Cuma ve 24 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Mayıs ayında İzmir’de düzenlenen kamp sonucunda belirlenen futbolcular, değerlendirme sürecinde kendi aralarında oluşturulan takımlarla maçlara çıkacak. Bu karşılaşmaların ardından U15 Millî Takımı’nın ana kadrosu belirlenecek.

Kampa davet edilen oyuncuların performanslarını, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Serkan Damla ve Genç Millî Takımlar Antrenörleri yakından takip edecek.

Manisa Futbol Kulübü’nün altyapısında forma giyen genç oyuncu Çınar Arslan Bodur, U15 Millî Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’daki TFF Riva Tesisleri’nde düzenlenecek değerlendirme kampına katılacak olan Bodur, milli formayı giyme yolunda önemli bir fırsat yakaladı.

