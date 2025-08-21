Manisa Futbol Kulübü’nün altyapısında forma giyen genç oyuncu Çınar Arslan Bodur, U15 Millî Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’daki TFF Riva Tesisleri’nde düzenlenecek değerlendirme kampına katılacak olan Bodur, milli formayı giyme yolunda önemli bir fırsat yakaladı.
Milli takım yetkilileri oyuncuları izleyecek
Kampa davet edilen oyuncuların performanslarını, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Serkan Damla ve Genç Millî Takımlar Antrenörleri yakından takip edecek.
Kamp sürecinde maçlar oynanacak
Mayıs ayında İzmir’de düzenlenen kamp sonucunda belirlenen futbolcular, değerlendirme sürecinde kendi aralarında oluşturulan takımlarla maçlara çıkacak. Bu karşılaşmaların ardından U15 Millî Takımı’nın ana kadrosu belirlenecek.
Kamp karşılaşmalarla sona erecek
U15 Millî Takımı’nın değerlendirme kampı, 22 Ağustos Cuma ve 24 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.