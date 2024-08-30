Dijital yayın platformları arasında Türkiye’deki popülerliğini koruyan BluTV, 2024 yılı için kullanıcılarına özel bir kampanya sunuyor. Yıllık üyelik paketine katılan kullanıcılar, ayda sadece ₺89,9 ödeyerek BluTV’nin geniş içerik kütüphanesine erişim sağlayabilecek.

Bu avantajlı teklif, BluTV’nin orijinal dizilerinden yerli ve yabancı filmlere, belgesellerden çocuk programlarına kadar pek çok farklı içeriği uygun fiyata sunmasıyla dikkat çekiyor. Yıllık ödeme seçeneğiyle birlikte gelen bu indirim, kullanıcıların uzun vadede daha az ödeme yaparak platformun sunduğu zengin içeriklere ulaşmasını sağlıyor.