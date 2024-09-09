BluTV, Türkiye'nin dijital platformlarında dikkat çeken orijinal içerikleri ile izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. İşte IMDb puanlarına göre en iyi BluTV orijinal yapımları:

  1. "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" – IMDb: 8.6
    Behzat Ç. severlerin uzun zamandır beklediği bu yapım, izleyicileri derin bir hikaye ve güçlü karakterlerle buluşturuyor.

  2. "Prens" – IMDb: 8.0
    Gizem ve dram ögeleriyle dolu bu yapım, yüksek IMDb puanı ve beğenilen senaryosuyla dikkat çekiyor.

  3. "İlk ve Son" – IMDb: 8.1
    BluTV'nin dikkat çeken yapımlarından biri olan "İlk ve Son", güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici öyküsü ile izleyicileri etkiliyor.

  4. "Magarsus" – IMDb: 7.9
    Tarihi ve gerilim unsurlarını harmanlayan "Magarsus", izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunuyor.

  5. "Yeşilçam" – IMDb: 7.8
    Türk sinemasının altın dönemine bir övgü niteliğinde olan bu dizi, dönemin atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor.

  6. "Deneme Çekimi" – IMDb: 6.7
    Deneysel bir anlatıma sahip olan "Deneme Çekimi", bazı eleştirmenler tarafından ilginç bir yapım olarak değerlendiriliyor.

  7. "Zirve" – IMDb: Bilgi mevcut değil
    BluTV'nin farklı türlerdeki orijinal içeriklerinden biri olan "Zirve", içerik hakkında detaylı bilgi arayanlar için ilgi çekici olabilir.

  8. "Yaşamayanlar" – IMDb: 4.9
    Düşük IMDb puanı ile dikkat çeken "Yaşamayanlar", bazı izleyicilerden olumsuz geri dönüşler almış olabilir.

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Editör: Sedef Didem Ezme