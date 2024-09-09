Kırıkkale’de, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katılmak suçundan aranan bir şahıs, düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalarda, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Operasyon ve gözaltı süreci

PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katıldığı belirlenen zanlı, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla gözaltına alındı. Zanlının, örgüt adına suç işlemesi ve terör faaliyetlerine karışması, güvenlik güçlerinin dikkatli ve etkin çalışmalarını ortaya koydu.

Tutuklandı

Gözaltına alınan şahıs, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.