İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin’i resmi olarak devlet olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu adımla birlikte Filistin’i tanıyan ülke sayısı 150’ye yükseldi.

ABD’de bir araya gelecek dünya liderleri, BM Genel Kurulu sırasında Filistin’in devlet olarak tanınması, iki devletli çözüm vizyonunun güçlendirilmesi ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona erdirilmesi konularını masaya yatıracak. Avrupa’da artan destek, Genel Kurul sürecinde Filistin lehine bir etki yaratması bekleniyor.

Fransa’nın da kısa süre içinde Filistin’i tanıyacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın tanıma kararını açıklayarak iki devletli çözüm dışında alternatifin olmadığını vurgulayacak. Almanya ve AB’nin en güçlü ülkelerinden biri olan Fransa’nın bu adımı, Batı’nın Filistin konusundaki duruşundaki değişimi simgeliyor. Böylece BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi arasında Filistin’i tanımayan tek ülke ABD kalacak.

AB içindeki diğer ülkeler de Filistin’e desteğini artırıyor. Belçika, Lüksemburg ve Malta, BM Genel Kurulu sırasında tanıma kararı alacak ülkeler arasında yer alıyor. Son bir yıl içinde Norveç, İspanya, Slovenya ve İrlanda da Filistin’i tanıdı. Buna karşın Almanya, Hollanda, Avusturya, Macaristan ve İtalya gibi ülkeler henüz tanımama politikalarını sürdürüyor.

AB, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının yarattığı insani kriz nedeniyle bazı önlemler aldı. Aşırı sağcı İsrailli iki bakanın Schengen bölgesine girişini yasaklayan AB, İsrail ile serbest ticareti askıya aldı.

Filistin, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988’den bu yana 147 ülke tarafından tanınıyordu. İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın tanımasıyla bu sayı 150’ye yükseldi. Türkiye, Filistin’i 1988 yılında tanıyan ilk ülkeler arasında yer alıyor.

İki devletli çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan ve Batı Şeria ile Gazze’de bir Filistin devleti kurulmasını öngörüyor. Bu devletin sınırları, 1967 Arap-İsrail Savaşı öncesi sınırlara uygun olarak belirleniyor. Ancak İsrail, bu çözümü kabul etmiyor ve iki devletli çözüme karşı çıkıyor.