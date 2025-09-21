Olayda, yangına müdahale eden bir köylü bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlhan K.’ya ait iki katlı evin terasında yakılan ocakta gözleme hazırlanırken ateş bir anda kontrolü kaybetti. Kısa sürede binanın çatısına sıçrayan alevlere köylüler su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın ihbarının ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emet Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözlerle yapılan çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Çevre binalara sıçramadan söndürülen yangın, evde büyük hasara neden oldu.

Yangın sırasında müdahaleye katılan köylülerden İhsan T. (30), düşen cam parçasının bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İhsan T., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.