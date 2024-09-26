Dünya genelinde 170 ülkede Eylül ayının üçüncü haftasında kutlanan Dünya Temizlik Günü, Burhaniye’de çevre bilinci oluşturmak amacıyla özel bir etkinlikle kutlandı. Burhaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Nadir Tolun Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik “Çevre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” konulu bir eğitim gerçekleştirdi. 680 öğrenci ve öğretmenin katıldığı bu anlamlı etkinlik, Burhaniye Belediye Kent Tiyatrosu’nun sergilediği tiyatro gösterisiyle başladı.

Çevre Bilinci Aşılanıyor

Eğitimde çevre kirliliğinin zararları, atık yönetimi ve geri dönüşüm üzerine önemli bilgiler paylaşıldı. Öğrencilerin çevreye daha duyarlı bireyler olmaları hedeflenirken, küresel çevre sorunlarına karşı farkındalık yaratmak da eğitimin temel konuları arasında yer aldı.

Eğitimler Yayılıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre Mühendisi Burcu Batur Baylan tarafından verilen bu eğitimleri sadece ortaokullarda değil, kreşler, liseler ve yüksekokullarda da sürdürüyor. Geçen yıl başarılı bir şekilde birçok öğrenciye çevre bilinci aşılayan bu eğitimler, talepler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde devam edecek.