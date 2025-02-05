Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına sert tepki gösterdi. Albanese, bu planı "hukuka aykırı, ahlaksız ve tamamen sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

"Uluslararası bir suç teşviki"

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Albanese, Trump’ın Gazze’ye yönelik önerilerinin uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu belirtti. Albanese, “Bu, uluslararası bir suç olan zorla yerinden etme suçuna teşviktir” dedi.

Uluslararası toplumu daha güçlü bir duruş sergilemeye çağıran Albanese, "Filistin meselesi, kalkınma, ekonomik teşvikler ve insani yardımlarla çözülebilecek bir konu gibi görüldü. Açık olmak gerekirse, bu işe yaramıyor." dedi.

Trump’ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını açıklamıştı.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların, diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Trump, "Gazze, artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı. Filistinliler için en iyi seçenek, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yerleşim yerlerine gitmeleri olacaktır." diyerek Filistinlilerin zorunlu göçüne destek verdiğini ima etmişti.