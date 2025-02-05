Gürsoy Yalçın, 1977 doğumlu olup, Türk futbolunun önemli isimlerinden Sergen Yalçın’ın küçük kardeşidir. Kendisi de futbol dünyasında önemli bir isim olarak yer almıştır.

Futbolculuk kariyeri

Futbolculuk kariyerine 1996 yılında Beşiktaş’ta başlamış olan Gürsoy Yalçın, burada profesyonel olarak top koşturdu. Ardından sırasıyla Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi kulüplerde forma giydi. 2001 yılında aktif futbolculuk kariyerine son vererek futbola veda etti.

Futbol sonrası kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra, futbol dünyasından tamamen uzaklaşmayarak scout (oyuncu gözlemcisi) olarak görev almaya başladı. Bu süreçte, futbolcuların potansiyellerini değerlendirerek kulüplere yeni yetenekler kazandırılması adına çalışmalar yapmıştır.

Gürsoy Yalçın, ağabeyi Sergen Yalçın gibi, futbolun içinde kalarak kariyerini devam ettirmiştir.