BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayımlanan "2024 Dünya Uyuşturucu Raporu"na göre, en yaygın kullanılan uyuşturucu madde esrar. 2022'de 228 milyon kişi esrar kullandı. Ayrıca, yaklaşık 60 milyon kişi "opioid" adlı sentetik uyuşturucuları, 30 milyon kişi amfetamin türü maddeleri, 23,5 milyon kişi kokain ve 20 milyon kişi ekstazi kullandı.

Uyuşturucu kaynaklı sağlık sorunları her geçen gün artıyor

Raporda, 2022'de 64 milyon kişinin uyuşturucu nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Uyuşturucu kullanımına bağlı hastalığa yakalananların yalnızca 11'de 1'i tedaviye erişebildi. Kadınlarda ise bu oran daha da düşerek 18'de 1 oldu. Güney Amerika'da hastaların yüzde 49'u tedavi alabilirken, Orta Asya ve Transkafkasya bölgelerinde bu oran yüzde 4'e geriledi.

Uyuşturucu enjekte edenler HIV ve Hepatit C riski yaşıyor

2022'de 13,9 milyon kişi uyuşturucu enjekte etti. Bunların 1,6 milyonu HIV, 1,4 milyonu hem HIV hem de hepatit C ve 6,8 milyonu hepatit C virüsü taşıyordu. Enjekte edilerek kullanılan uyuşturucular, küresel hepatit C salgınının önemli bir nedeni olmaya devam ediyor.

Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler artıyor

2019'da uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetti. Hepatit C'nin neden olduğu karaciğer hastalıkları, uyuşturucuya bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Küresel uyuşturucu üretimi ve ticareti

Dünya genelinde kokain arzı ve talebi artış gösterdi. 2022'de 2 bin 757 ton kokain üretildi. Kokain pazarının büyük kısmı ABD, Batı ve Orta Avrupa'da yoğunlaşırken, Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'da da hızla yayılıyor.

Afganistan'da afyon üretiminde keskin düşüş

Afganistan'da 2023'te afyon üretimi yüzde 95 düştü. Ancak Myanmar'da üretim yüzde 36 arttı. Küresel afyon üretimi, Taliban'ın 2022'de aldığı yasak kararıyla yüzde 74 azaldı.

Emniyet güçleri 2022'de 2 bin 27 ton esrar ele geçirdi

2022'de dünya genelinde 2 bin 27 ton kokain, 1.194 ton esrar reçinesi ve 6 bin 168 ton esrar tohumu ele geçirildi. Ayrıca, 572 ton afyon, 165 ton farmasötik opioid, 76 ton eroin, 22 ton morfin ve 536 ton sentetik uyuşturucu yakalandı.