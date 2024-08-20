BNP Paribas Markets 360 Strateji Raporu, Türkiye'nin sıkılaştırıcı politikalarının olumlu etkilerini analiz ediyor. TEB Kıdemli Ekonomisti Okan Ertem tarafından kaleme alınan raporda, Türkiye'nin cari açığında önemli bir iyileşme beklendiği ve yıl sonu cari açık tahmininin GSYH'nin yüzde 1,5'ine düşeceği öngörülüyor.

Cari açıkta düşüş eğilimi

Rapora göre, Türkiye'nin cari açığı 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,5 seviyesindeyken, bu oran o zamandan beri düşüş eğiliminde. 2024 yılının başından itibaren enerji ithalatı ve altın ithalatında görülen azalmalar cari açıkta önemli iyileşmelere neden oldu. Haziran ayında yıllık enerji ithalatı 52 milyar dolardan 47 milyar dolara, altın ithalatı ise 25 milyar dolardan 17 milyar dolara geriledi.

Çekirdek denge ve parasal sıkılaştırma

Net altın ve enerji ithalatı hariç tutulduğunda, Türkiye 2018'den bu yana çekirdek cari denge fazlası veriyor. 2024 Haziran ayında bu fazla 40 milyar dolara ulaşırken, reel yıllık kredi büyümesi yüzde 9 oranında azaldı. Raporda, parasal sıkılaştırmanın ve kredi büyümesinin cari denge üzerindeki etkisinin güçlü olduğu belirtiliyor.

Ticaret dengesi ve ihracat-ithalat oranı iyileşiyor

Temmuz ayı dış ticaret verileri, iç talepte yavaşlama sinyalleri veriyor. Ticaret açığı, mevsimsellikten arındırılmış verilerle 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatın yüzde 7 azalmasına karşılık ihracatın yüzde 14 artması, ihracat-ithalat oranında önemli bir iyileşmeye işaret ediyor.

Turizm gelirlerinde yavaşlama beklentisi

2024 Haziran itibarıyla yıllık 44 milyar dolara ulaşan turizm gelirlerinin, yabancı ziyaretçi sayısındaki azalma ve turist başına yapılan harcamanın düşmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde biraz gerilemesi bekleniyor. BNP Paribas, turizm gelirlerinin 2025 yılında GSYH'nin yüzde 3,1'ine düşeceğini tahmin ediyor.

Enerji ithalatındaki düşüş ve altın kotaları

Enerji ithalatı, Brent petrol fiyatlarındaki istikrarla birlikte 2025 sonunda GSYH'nin yüzde 2,8'ine düşecek. Aynı zamanda, altın ithalatında getirilen kotalar ve yüksek reel faiz oranları, altın ithalatını önemli ölçüde azalttı. BNP Paribas, altın ithalatının 2025'te GSYH'nin yüzde 1,2'si seviyesinde olacağını öngörüyor.