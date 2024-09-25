Norveç'in güçlü ekibi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Porto'yu konuk etti. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Bodo/Glimt, zorlu rakibi karşısında galip gelmeyi başardı.

Maçın hikayesi: Erken goller ve kırmızı kart

Maçın henüz 8. dakikasında Porto, Omorodion’un golüyle öne geçti. Ancak Bodo/Glimt, 15. dakikada Hogh ve 40. dakikada Hauge'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Bodo/Glimt’ten Maatta kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı, ancak 62. dakikada Hauge bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2’ye çıkardı. Porto’nun tek çabası Deniz Gül'ün 90. dakikadaki golüyle skoru 3-2’ye getirmek oldu, fakat beraberlik için yeterli olmadı.

Bodo/Glimt 3 puanla başladı

Bu sonuçla Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlangıç yapmış oldu. Bir sonraki maçta Norveç ekibi, deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Porto ise kendi sahasında Manchester United’ı ağırlayacak.