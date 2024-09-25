UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu ilk hafta maçlarından biri Hollanda'da oynandı. AZ Alkmaar, evinde ağırladığı İsveç ekibi IF Elfsborg’u 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Maçın en dikkat çeken ismi ise genç yetenek Ruben van Bommel oldu.

AZ Alkmaar'ın golcüsü Ruben van Bommel'den iki gol

Maça hızlı başlayan Elfsborg, 23. dakikada Timothy Noor Ouma’nın golüyle öne geçti. Ancak AZ Alkmaar, devrenin sonlarına doğru Ruben van Bommel ile beraberliği sağladı. İkinci yarının başında yine sahneye çıkan van Bommel, takımını 2-1 öne geçirdi. Elfsborg, bu gole Simon Hedlund ile karşılık verse de, 74. dakikada Troy Parrot’un attığı golle AZ Alkmaar sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı bir başlangıç yapan AZ Alkmaar, ikinci maçında Athletic Bilbao’ya konuk olacak. Galatasaray'ın bir diğer rakibi olan Elfsborg ise Roma ile karşı karşıya gelecek.