UEFA Avrupa Ligi, Bodo/Glimt ile Porto arasındaki heyecan dolu mücadeleyle devam ediyor. Norveç’in Bodo-Glimt takımı, kendi sahasında Portekiz’in köklü takımlarından Porto’yu konuk edecek. Aspmyra Stadyumu’nda gerçekleşecek bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Maç detayları

Tarih: 25 Eylül 2024, Çarşamba

Saat: 19.45

Yer: Aspmyra Stadyumu, Bodo

Hakem: Orel Gringeeld

Yardımcı Hakemler: Roy Hassan, İdan Yarkoni

Yayın: Tabii Spor

Porto, bu sezon Portekiz Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ligdeki güçlü durumunu sürdüren Porto, rakip fileleri 12 kez sarsarak hücum hattında ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Defansif olarak da yalnızca 3 gol yiyerek güvenilir bir savunma sergileyen Portekiz ekibi, Bodo/Glimt deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.

Bodo/Glimt'in kadrosu

Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo/Glimt, önemli oyuncuları Kasper Hogh, Zinckergnagel ve Patrick Berg ile sahaya çıkacak. Takımın ev sahibi olmasının avantajıyla, Bodo/Glimt’in bu maçı kazanarak gruptaki sıralamasını güçlendirmesi bekleniyor.

Avrupa Ligi formatı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde format değişikliği yaşandı. 36 takımın katılacağı organizasyonda, grup aşamasının sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sıralarda yer alan takımlar ise çift maçlı elemelere katılacak. İlk 24'ün dışında kalan ekipler ise organizasyona veda edecek. Bu nedenle, her iki takım için de bu mücadele büyük bir önem taşıyor.

Porto’nun rakipleri

Porto, gruptaki diğer rakipleriyle de zorlu maçlar oynamaya devam edecek. Bu maçın ardından, Porto’nun karşılaşacağı diğer takımlar arasında Manchester United, Hoffenheim ve Lazio gibi güçlü ekipler bulunuyor.

Bodo/Glimt - Porto mücadelesi, Avrupa futbolunun heyecanını ve rekabetini bir kez daha gözler önüne serecek. Maçın sonucunu hep birlikte bekleyelim!