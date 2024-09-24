Kütahya Belediyesi ve Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) iş birliğiyle gerçekleştirilen "İran" temalı fotoğraf sergisi, sanatseverleri İran'ın zengin kültürüne davet etti. EFIAP unvanlı ünlü fotoğraf sanatçısı Metin Aras’ın sunum ve söyleşi etkinliği, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin’in katılımıyla Kütahya Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlendi.

Sergide, Metin Aras’ın İran’a yaptığı ziyaretler sırasında çektiği, derin kültürel dokular barındıran fotoğrafları sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sergi açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, bu tür kültürel etkinliklerin şehre katkısının büyük olduğunu belirterek, “Farklı kültürleri Kütahya’ya taşımanın ve sanatseverlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

Serginin ardından düzenlenen sunumda sanatçı Metin Aras, sergilenen fotoğrafların ardındaki hikayeleri paylaştı. İran’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini fotoğraflarla gözler önüne seren Aras, ziyaretlerinden elde ettiği izlenimlerle fotoğrafların çekim sürecini anlattı. Aras ayrıca sanatseverlerin sorularını da yanıtladı.

İran kültürüne ve sanata dair önemli izler taşıyan bu etkinlik, Kütahya halkı tarafından büyük beğeni topladı. Sanatın evrensel bir dil olduğu bir kez daha bu etkinlikte vurgulandı.