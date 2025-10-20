Bodrum’da sinema dünyasında bir ilk yaşandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bodrum 1. Uluslararası Film Festivali, 6 gün boyunca 15 ülkeden 19 film ve onlarca uluslararası konuğu izleyiciyle buluşturdu. Festival süresince altı farklı mekânda 34 gösterim gerçekleşti.

Festivalin Öne Çıkan Anları

Uluslararası Jüri ve Ödüller

Festival jürisi, dünyaca ünlü yönetmen ve yazar Tony Gatlif başkanlığında toplandı. Jüri üyeleri arasında Hülya Uçansu, Fadik Sevin Atasoy, Reza Mirkarimi ve Elise Jalladeau yer aldı.

En iyi film ödülü: Elsa Kremser ve Levin Peter’ın yönettiği Avusturya-Almanya ortak yapımı White Snail / Beyaz Salyangoz

Jüri Özel Ödülü: Alexandros Voulgaris imzalı They Come Out of Margo / Margo

Onur Ödülü: Hülya Uçansu

Festivalin Ev Sahipleri ve Konukları

Sinema ve medya alanında tanınan Elif Dağdeviren, festival boyunca misafirlerle ilgilendi. Cenk Sezgin’in organizasyonuyla, festival Kos’a da taşındı; Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ev sahipliği yaptı. Kos’ta, Bir Umut filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Yönetmen Gökhan Arı ve oyuncular Hülya Sungur, Yüsra Geyik festivale katıldı. Paneller ve Özel Etkinlikler

Festival boyunca çeşitli sunum ve paneller düzenlendi. Kale’deki etkinlik gecesi ise sanat ve toplumsal farkındalık odağında geçti. Konuklar arasında milletvekili Serkan Bayram, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, sanatçılar Bora Gencer, Serap Yenici, Şenay Lambaoğlu, Yasemin Sungur yer aldı.