Gaziemir Belediyesi, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı hizmetiyle yurttaşların kilo vermesine, hastalıklarını kontrol altına almasına ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlıyor.

Gaziemir Belediyesi’nin sağlık hizmetleri kapsamında sunulan diyetisyen desteği, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan yurttaşları güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık Köyü merkezinde hizmet veren diyetisyenler, destek isteyen vatandaşların beslenme alışkanlıklarını analiz ediyor ve hastalara özel diyet programları hazırlıyor. Evde Hasta ve Yaşlı Bakım ekibiyle koordineli olarak, evlerinde takip edilen hastalar da hizmetten faydalanıyor.

Hizmetten yararlanan Hande Odabaşı, “Kolesterol yüksekliği, hipertansiyon ve şeker atakları gibi rahatsızlıklarım vardı. Diyetisyen desteği sayesinde 1,5 yılda 22 kilo verdim. Artık ilaç kullanmadan daha sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Belediyemize ve diyetisyenimize teşekkür ediyorum” dedi.