Türkiye’de ilk kez 2022 yılında Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Malakoloji Sempozyumu, bu yıl yeniden Bodrum’da düzenleniyor. Bodrum Deniz Müzesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu iş birliğiyle hayata geçirilecek olan etkinlik, 1-4 Ekim 2024 tarihleri arasında Bodrum Deniz Müzesi’nde gerçekleşecek. TÜBİTAK tarafından da desteklenen sempozyuma, Türkiye ve yurt dışından Malakoloji alanında önemli çalışmalara imza atan bilim insanları katılacak. Sempozyumda deniz, tatlı su ve karasal yumuşakçaların biyolojisi, ekolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve gıda işleme teknolojisi gibi konulara odaklanan orijinal araştırmalar sunulacak.

Kurucu ortak Güleşçi, adına düzenlenecek

2. Uluslararası Malakoloji Sempozyumu’nun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Zeki Yıldırım ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu üstlenirken, etkinlik 2022 yılında vefat eden ve müzenin kurucu ortağı olan Hasan Güleşçi onuruna düzenlenecek. Güleşçi, Bodrum Deniz Müzesi’ne içinde 460 milyon yıllık fosillerin de bulunduğu 167 aileye ait deniz kabuğu koleksiyonunu bağışlamıştı.

15 sanat eseri Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilenecek

Sempozyuma katılım ücretsiz olacak ve sempozyum süresince, deniz canlılarından ilham alınarak hazırlanan 15 sanat eseri de Bodrum Deniz Müzesi’nde sergilenecek. Katılım için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmeyen sempozyumun sunum dili ise İngilizce olarak belirlendi. Programla ilgili detaylar ve daha fazla bilgi için [malacologysymposium.org](https://malacologysymposium.org) adresi ziyaret edilebilir.

Malakoloji Nedir?

Malakoloji, omurgasızlar zoolojisinin yumuşakçalarla ilgilenen bir dalıdır. Eklem bacaklılardan sonra en büyük hayvan grubu olan yumuşakçalar arasında salyangoz, deniz tarağı, kalamar gibi türler bulunur.

Bodrum Deniz Müzesi

Bodrum Deniz Müzesi, 2011 yılında açılmış olup, Bodrum’un denizcilik tarihini ve kültürünü yansıtan geniş bir koleksiyona sahiptir. Müze bünyesinde 6.000'e yakın deniz kabuğu, geleneksel tekne modelleri ve Halikarnas Balıkçısı’nın özel arşivi sergilenmektedir. Ayrıca müze, denizcilik tarihi üzerine araştırmalar yaparak, bu alanda yayınlar ve eğitim programları düzenlemektedir.