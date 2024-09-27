OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu başkanlığında gerçekleşen ziyarete, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçar, Ali Alper Olgun, M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı. Görüşmede, Kütahya OSB’nin güvenlik konusunda her türlü desteği sunmaya devam edeceği ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Başkan Tolga Eskioğlu, Albay Vedat Kültür’e Kütahya’nın kültürel sembollerinden biri olan özel tasarım çini bir tabak hediye ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Albay Kültür ise bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kütahya’nın güvenliği ve huzuru için jandarma teşkilatı olarak üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini belirtti.